Мир 28 декабря 2023, 19:31 «Газпром» заявил об искусственном разрушении спроса на газ в Европе Глава «Газпрома» Миллер: в Европе идет искусственное разрушение спроса на газ Pxhere

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В Европе впервые в истории мировой энергетики идет искусственное разрушение спроса на газ. Такое заявление сделал глава «Газпрома» Алексей Миллер на совещании, посвященном подведению предварительных итогов года.

«Умышленное, представляете, разрушение спроса на один из самых экологически чистых энергетических продуктов. Такого в истории еще не было никогда. Во многих европейских странах это фактически уже привело к деиндустриализации», — подчеркнул он.

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При этом в мире рост спроса на голубое топливо продолжится, заявил Миллер со ссылкой на мнение экспертов. В течение 25 лет он увеличится на 43%, и Россия к этому готова. Государство развивает сотрудничество с теми странами, которые заинтересованы в надежном энергоснабжении, подчеркнул глава «Газпрома».

Он также подчеркнул, что Россия добилась значительных успехов в газовом секторе и почти достигла суверенитета. «Газпром» всегда ставил перед собой сложные задачи, заявил Миллер.