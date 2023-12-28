Технологии 28 декабря 2023, 18:23 Миллер заявил о серьезном шаге России по части технологического суверенитета Миллер: Россия почти достигла технологического суверенитета в газовой сфере РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия добилась значительных успехов в газовом секторе и почти достигла технологического суверенитета. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на совещании по подведению предварительных итогов года, сообщила пресс-служба компании.

Он рассказал, что холдинг всегда ставил перед собой сложные технологические задачи. По его словам, «Газпром» провел большую работу по достижению технологического суверенитета в энергетической сфере. В качестве примера он привел масштабное обновление двух электростанций — Автовской ТЭЦ в Петербурге и Верхне-Туломской ГЭС в Мурманской области.

Реклама

«Это системная кропотливая работа, которая ведется в тесном взаимодействии с российскими предприятиями на основе тех соглашений, которые заключены с регионами и с профильными министерствами Российской Федерации», — добавил Миллер.

Ранее глава «Газпрома» пообещал, что компания выделит в 2024 году рекордную сумму денег на газификацию. Холдинг направит на эту программу 270 миллиардов рублей.