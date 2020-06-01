«Газпром» возобновил поставки газа через Польшу

С 06:00 до 07:00 удалось прокачать 24,5 миллиона киловатт-часов из забронированных 36,1 миллиона. То есть, зарезервированные мощности «Ямала — Европы» используются примерно на 68%, написало РИА «Новости».

Договор о транзите российского газа через Польшу закончился 16 мая. На следующий день прокачка на этом участке стала проходить по результатам аукционов. В прошедшем месяце мощности бронировались посуточно. Аукционы на июнь и на третий квартал провели заранее. В итоге зарезервированными оказались 94% и 80% мощности газопровода соответственно.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов говорил, что, несмотря на истечение контракта с поляками, поставки газа через эту страну продолжатся. Позже он заявил, что «Газпром» будет пользоваться трубопроводом «по потребности». Уполномоченный польского правительства по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский подчеркнул, что Польша надеется на сохранение объемов поставок.

Ранее стало известно, что 20 мая транзит газа «Ямал — Европа» остановился. «Газпром» принял такое решение, так как мощности были не запланированы. По словам заведующего энергетическим департаментом Института энергетики и финансов Юрия Рыкова, прокачка в мае была минимальной из-за низкой потребности.