Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» в четверг, 28 мая, снова остановился. «Газпром» пошел на такой шаг, так как мощности не были запланированы. После истечения контрактов в середине мая власти Польши решили, что бронировать поставки газа могут все желающие.

Официальная Варшава прекрасно понимает, что без российского газа ей не обойтись. Об этом в эфире радиостанции Sputnik заявил заведующий энергетическим департаментом Института энергетики и финансов Юрий Рыков.

Он отметил, что в минувший месяц прокачка действительно была минимальной из-за низкой потребности.

«Эта ситуация может в любой момент измениться», — подчеркнул эксперт. По его словам, заменой российского газа может стать американское сырье, но оно дороже.

«Думаю, поляки продолжат закупать газ из РФ по реверсу, но из политических соображений Польша будет делать вид, что в российском газе не нуждается», — подчеркнул Рыков.

Транзитный контракт с Польшей на прокачку газа закончился 16 мая. С того времени «Газпром» занимается поставками только по результатом аукционов. На 27 мая забронировали 20,7% мощности газопровода. На 28 мая заявок не оказалось.