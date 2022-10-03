Давление в поврежденных нитках «Северного потока» пришло в норму | 360°

Мир 03 октября 2022, 13:38 Поделиться Telegram

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Viber Давление в поврежденных нитках «Северного потока» пришло в норму «Газпром»: утечки газа в «Северных потоках» устранены РИА «Новости»

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Давление в нитке А газопровода «Северный поток — 2» и обеих нитках газопровода «Северный поток — 1» стабилизировалось после разрывов, утечки газа прекратились. Об этом компания «Газпром» сообщила в своем Telegram-канале.

«„Газпром“ проводит работу по снижению давления в нитке В газопровода „Северный поток — 2“. Для этого компания откачивает находящийся в трубе природный газ. Это позволит безопасно провести обследование целостности нитки В, а также снизить потенциальные экологические риски при возможных утечках газа», — говорится в сообщении.

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Природный газ будет закачан в газопровод после проверки целостности системы и подтверждения такой возможности надзорными органами, в случае принятия решения о начале поставок по нитке В «Северного потока — 2».

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Утечку на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» обнаружили 26 сентября у берегов Дании. По предварительной информации, причиной случившегося стала умышленная диверсия.

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