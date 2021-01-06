«Газпром» снизил поставки газа через Украину

«„Газпром“ снизил транзит газа через Украину с 180 миллионов [кубометров] в сутки (конец декабря) до 130 миллионов в сутки (начало января). „Оператор ГТС Украины“ готов обеспечить больший объем транзита при соответствующих заявках „Газпрома“», — написал Макогон.

В конце декабря 2019 года Россия и Украина после долгих и трудных переговоров подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину в Европу. Стороны заключили контракт на пять лет, согласно которому «Газпром» гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.

На прошлой неделе оператор украинской газотранспортной системы сообщил, что в 2020 году транзит российского газа через Украину составил 55,8 миллиарда кубометров. Это на 38% меньше, чем в 2019 году.