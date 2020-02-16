«Газпром» предложил США не зарываться

В ответ на заявление министра энергетики США Дэна Бруйетта о срыве строительства газпровода «Северный поток -2», в «Газпроме» процитировали известную фразу из фильма о супершпионе Джеймсе Бонде.

Американский чиновник выразил уверенность, что Россия сама не сможет закончить строительство.

«Никогда не говори никогда», — заявил РБК глава пресс-службы компании Сергей Куприянов.

Бруйетт заявил, что у России нет технологий для прокладки морской части трубопровода и проект ждет «очень долгая задержка». После того, как под угрозой американских санкций швейцарская компания приостановила строительство «Северного потока — 2», проводить донную укладку труб стало некому.

Ранее эксперты сообщили, что Россия найдет суда для продолжения строительства, так как глубина на оставшемся недостроенным участке невелика.