По его словам, «это будет очень долгая задержка», потому что у России нет технологий для прокладки морской части трубопровода.

«Если они ее разработают, мы посмотрим, что это будет», — продолжил глава американского Минэнерго.

Ранее руководитель австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле заявил, что на оставшемся участке трубопровода глубина небольшая, так что супертехнологии для его прокладки не нужны. Также он выразил уверенность, что Россия найдет судно для укладки труб.

В декабре США приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Целью была названа защита энергетической безопасности Европы. После этого компания-трубоукладчик Allseas Group SA остановила работы над «Северным потоком — 2».