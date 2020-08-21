В США пригрозили Германии санкциями из-за «Северного потока — 2». Обещания ввести ограничения в ФРГ встретили с возмущением и назвали их наглостью.

На поступившие от американских сенаторов угрозы ответил в интервью газете Sueddeutsche Zeitung бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт.

Градоначальник указал на две наглости, которые позволили себе Соединенные Штаты. Первой он назвал санкции против компаний, предоставивших трубоукладчики для строительства газовой магистрали.

«Вторая наглость — угроза санкций со стороны трех сенаторов в адрес компаний, так или иначе связанных с „Северным потоком“, и отдельных сотрудников этих предприятий», — пояснил Крахт.

Германия, по мнению бургомистра, должна доказать всем, что запугивать ее нельзя. Глава города заявил, что надеется на скорейшее завершение строительства трубопровода. Угрозы США только мешают европейскому бизнесу, внося в него неразбериху.

Сенатор Тед Круз вместе с двумя своими коллегами в начале августа пригрозил ограничительными мерами немецкому порту Sassnitz GmbH. Он располагается как раз в Заснице. Порту американцы пообещали «финансовое разрушение», если работы по «Северному потоку — 2» продолжатся.