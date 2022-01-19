«Газпром» перекроет газ Молдавии, если платеж не поступит до 20 января. Республика готовится вводить режим ЧП

В Молдавии могут ввести чрезвычайное положение в области энергетики. Причина в рисках прекращения поставок газа в страну. С инициативой о введении режима ЧП решила выступить премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

По ее словам, сложившуюся ситуацию будут обсуждать сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. После этого пройдет заседание кабмина, сообщило РИА «Новости».

«Правительство считает, что существует реальный риск прекращения поставок газа. <...> Я выдвину предложение просить парламент о введении чрезвычайного положения в области энергетики», — сказала Гаврилица.

Она добавила, что если инициативу поддержат, 20 января она поднимет этот вопрос в парламенте. Больше деталей о дальнейших действиях властей Молдавии премьер пообещала предоставить после проведения заседаний и утверждения плана экстренных мер.

По словам Гаврилицы, «Газпром» официально предупредил, что прекратит поставки газа в Молдавию, если до 20 января не получит авансовый платеж.

Об очередном этапе энергетического кризиса, с которым столкнулась страна, ранее заявил вице-премьер республики Андрей Спыну. Он указал на то, что в декабре закупочная цена на газ составляла 450 долларов за тысячу кубометров, а уже в январе она подскочила до 646 долларов.