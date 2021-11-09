«Газпром» начал закачивать газ в резервуары Европы

«Газпром» утвердил план на ноябрь по закачке газа в пять европейских хранилищ и уже начал его выполнять. Об этом представители компании сообщили в официальном Telegram-канале.

Ранее компания завершила заполнение горючим подземных хранилищ России, чтобы обеспечить поставки газа без сбоев на внутренний рынок зимой. После этого «Газпром» планировал начать наращивание поставок в свои хранилища в Европе. Такое поручение президент России Владимир Путин дал главе компании Алексею Миллеру. При этом заполнение ПГХ газом на территории Европы ожидаемо должно было начаться 8 ноября.

«Это, безусловно, создаст благоприятную ситуацию, более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европе в целом», — подчеркнул президент, говоря о том, что бесперебойные поставки газа помогут РФ стабильно и надежно выполнять свои обязательства по всем заключенным контрактам. Эти соглашения включают в себя поставки Россией топлива европейским партнерам в холодный осенне-зимний период.