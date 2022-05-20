Россия никому не будет бесплатно поставлять газ

Россия не будет поставлять газ бесплатно. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление финской компании Gasum о прекращении поставок газа, передало РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Кремле не располагают информацией обо всех компаниях, с которыми у «Газпрома» заключены контракты.

«Это не наша прерогатива. <…> Но очевидно, что бесплатно никто никому ничего поставлять не будет», — сказал Песков.

Финская государственная газовая компания Gasum ранее заявила на своем сайте, что компания «Газпром экспорт» уведомила их о прекращении поставок с субботы, 21 мая. С завтрашнего дня Gasum начнет поставлять газ из других источников по газопроводу Balticconnector. Gаsum также заявила, что АЗС продолжат работу в штатном режиме.

Власти Финляндии ранее не исключали, что Gаsum прекратит поставки российского газа с 21 мая, если до 20 мая не примет новые условия по оплате за топливо в рублях. СМИ писали об опасениях властей Финляндии, что заместить газ из России не получится.