Мир 09 апреля 2023, 08:23 Пять человек пострадали при обрушении жилого дома в центре Марселя Пять человек пострадали при обрушения четырехэтажного жилого дома в Марселе Соцсети

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По меньшей мере пять человек пострадали при обрушении четырехэтажного жилого дома в центе Марселя. Об этом мэр города Бенуа Пайан сообщил телеканалу BFM.

По его словам, пострадавшие были госпитализированы с ранениями разной степени тяжести. Поиски людей продолжаются, однако работы затрудняет возникший на месте пожар. Более того, есть риск обрушения соседнего здания.

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«Нам следует готовиться к тому, что будут жертвы», — сказал Пайан.

Сейчас на месте работают сотни пожарных. Они борются с огнем, чтобы затем приступить к расчистке завалов.

Жилой дом рухнул в центре Марселя на улице Тиволи. На данный момент причина происшествия выясняется. По предварительным данным, дом мог рухнуть из-за взрыва газа. Однако официально пока это не подтверждено.