СМИ: Россия и Украина пришли к единому мнению по газу

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» расплатиться по искам топливом Подробнее

Итоги встречи с украинским коллегой Владимир Путин прокомментировал журналистам на ходу. Отвечая на вопрос, как прошел разговор российский лидер сказал: «Хорошо! По-деловому!».

Ранее сообщалось, что на встрече с Зеленским Владимира Путина должны были сопровождать министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Украинского лидера поддерживали на переговорах министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Он уже отметил, что переговоры по газовому контракту прошли в конструктивном ключе. Однако в беседе с «Интерфаксом» он пояснил, что прийти к единому мнению не удалось и стороны решили продолжить переговоры.

Срок договора о транзите российского газа через Украину истекает 31 декабря и стороны никак не могут договориться о новом документе. «Газпром» направил украинской компании «Нафтогаз» предложение о продлении уже действующего контракта или заключение нового сроком на один год при условии, что стороны аннулируют взаимные претензии в судах.

В ответ исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что готов рассматривать поставки газа в счет погашения присужденных Стокгольмским арбитражем трех миллиардов долларов. Кроме того, Витренко подчеркнул, что при этих условиях готов пойти на подписание долгосрочного транзитного контракта.

О том, что Киеву необходимо договорится с Москвой о заключении нового контракта по газу заявлял и президент Украины Владимир Зеленский. Он отмечал, что этот вопрос остается приоритетным, как для его страны, так и для энергобезопасности всей Европы.