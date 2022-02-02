Пентагон: США не виноваты в утечке ответов по гарантиям безопасности

В США заявили, что утечка ответов на предложения России по гарантиям безопасности произошла не с американской стороны. Подлинность опубликованных СМИ документов в Пентагоне подтвердили.

Официальный представитель штаб-квартиры Минобороны США Джон Кирби заявил об этом в ходе брифинга, трансляцию которого организовали в Twitter.

«США со своей стороны не публиковали ответ. Нет различий в том, о чем мы заявляем публично и о чем говорим в ходе частных дискуссий», — заметил он.

Кирби указал на единство НАТО и партнеров в решимости и готовности к открытым и конструктивным обсуждениям вопроса.

«Если Россия действительно серьезно настроена на поиск дипломатического решения [конфликта], то данный документ проясняет, что такая возможность есть», — подчеркнул представитель Пентагона, подтвердив подлинность документов.

Текст ответов Соединенных Штатов и Североатлантического альянса по предложенным Россией гарантиям безопасности опубликовала испанская газета El País. В них в том числе говорилось о планах американской стороны обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению размещения сил и вооружения на территории Украины.