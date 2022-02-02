Испанская газета El Pais опубликовала ответы США и НАТО по гарантиям безопасности

Испанская газета El País опубликовала текст ответов США и НАТО по гарантиям безопасности. Россия выдвинула свои предложения в декабре минувшего года.

Полный текст ответа США занял пять страниц, отзыв альянса — четыре, сообщило РИА «Новости».

По данным El País, Штаты завили, что готовы обсуждать с РФ взаимные обязательства, которые должны ограничить размещение наступательных ракетных систем и сил на территории Украины.

Там же говорится, что американская сторона может рассмотреть возможность подписания с Россией документа по вопросам безопасности, которые представляют взаимный интерес для обеих стран.

Источник фото: elpais.com

США указали на то, что готовы к диалогу с Россией по контролю за вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности. Штаты и НАТО заявили, что воздерживаются от размещения ядерного оружия в Восточной Европе.

НАТО в своем ответе, в частности, заявил, что не пойдет на компромисс по вопросам, которые считает для себя принципиальными, но при этом не хочет конфронтации с Россией.

Президент Владимир Путин накануне заявил, что из ответа США по гарантиям безопасности понятно, что американская сторона не учла ключевые требования России.