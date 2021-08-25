Гаити получит гуманитарную помощь от Греции

Пресс-служба внешнеполитического ведомства Греции сообщила о выделении финансовой помощи в поддержку Гаити. Страна планирует перечислить 100 тысяч евро. Об этом рассказала «Парламентская газета».

«Эта помощь является вкладом в обеспечение гуманитарных потребностей, возникших после недавнего землетрясения, потрясшего страну, а также последовавшего за ним урагана», — говорится в сообщении греческого МИДа.

Афины, таким образом, выражают солидарность с гаитянским народом, которые столкнулись с трудностями. Власти страны также не забывают, что Гаити была первой в мире, кто признал независимость Греции в 1822 году.

Ранее стало известно, что у побережья Гаити произошло землетрясение силой 7,2. Эпицентр находился в 40 километрах от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тысяч человек. В результате стихии погибло почти две тысячи человек, а более 10 тысяч получили ранения.