Число жертв землетрясения на Гаити увеличилось до 2207. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на службу гражданской обороны карибского государства.

Ранее власти страны сообщили о 2189 погибших и 12 тысячах пострадавших.

Сильнейшее землетрясение магнитудой 7,2 произошло на Гаити 14 августа. Эпицентр находился в 40 километрах от коммуны Ле-Ке, где живут 125 тысяч человек. Власти страны на месяц ввели режим чрезвычайного положения и мобилизовали все возможные ресурсы для помощи жителям в пострадавших районах. О готовности подключиться к поисково-спасательным операциям заявили в Соединенных Штатах, Венесуэле, Аргентине, Колумбии, Мексике, Перу, Боливии и на Кубе.

Стихия частично или полностью разрушила более 100 тысяч зданий. Больше всего погибших нашли в Южном департаменте Гаити. Это самое смертоносное землетрясение в стране за последние 10 лет. В 2010 году из-за сейсмической активности там погибли 200 тысяч человек.