Мир 01 марта 2024, 18:23 Гагаузия вслед за Приднестровьем попросила поддержки России Глава Гагаузии Гуцул в беседе с Матвиенко запросила поддержку России

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Входящее в состав Молдавии автономное территориальное объединение Гагаузия намерено сохранить благоприятные отношения с Россией и рассчитывает на дальнейшую поддержку. Об этом заявила глава региона Евгения Гуцул на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Видео с переговоров опубликовала пресс-служба верхней палаты российского парламента.

В ходе встречи политики обсудили вопросы взаимной торговли российских регионов и Гагаузии, а также дальнейшее укрепление и расширение сотрудничества.

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«Если руководители Гагаузии настроены на такое взаимодействие, еще раз хочу сказать, что мы как палата регионов будем оказывать всемерное содействие и укреплять и расширять наши связи. Никто ни нам, ни вам не может запретить», — заявила Матвиенко.

Евгения Гуцул отметила, что автономия многие годы сохраняла дружбу и хорошие отношения с Россией.

«Мы хотим и дальше продолжать. Мы хотим, чтобы у нас была поддержка России», — подчеркнула глава глава Гагаузии.

В ходе общения спикер Совета Федерации отметила, что власти Молдавии заняли «русофобский и антироссийский» курс, который идет вразрез с национальными интересами республики. При этом Матвиенко выразила надежду, что здравый смысл возобладает и забота о собственных жителях заставит власти Молдавии одуматься.

В минувшую среду, 28 февраля, депутаты всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) провели первый за 18 лет общий съезд. Причиной стало введение Молдавией таможенных пошлин.

Президент ПМР Вадим Красносельский заявил, что власти Молдавии душат экономику региона и провоцируют гуманитарный кризис.

Депутаты по итогам съездам приняли декларацию с просьбой о защите от экономической блокады со стороны Молдавии.

Свой документ они адресовали России, ООН, ОБСЕ, Европарламенту, Межпарламентской ассамблее СНГ и Международному комитету Красного Креста.