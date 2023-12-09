Мир 09 декабря 2023, 14:55 Гадят повсюду. Жители Марса пожаловались на терроризирующих их город коров UPI: жители города Марс в США пожаловались на терроризирующих город коров РИА «Новости»

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В небольшом американском городке Марс в штате Пенсильвания сбежавшие с местной фермы коровы несколько месяцев не давали покоя местным жителям. По словам одного из них — Бена Ратжена, слова которого привел сайт UPI, животные забираются на задний двор и «гадят повсюду».

«У моего соседа через дорогу бык улегся спать прямо возле его машин на подъездной дорожке», — добавил он.

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Коровы портят местные сады и огороды, разрушают рождественский уличный декор.

Как выяснилось, животные убегают с фермы через поврежденный забор. Ее владелец пообещал как можно скорее заделать дыры. Однако слова хозяина фермы не успокоили рассерженных жителей — многие хотят подать на него в суд.

В Кемеровской области отбившиеся от стада коровы напали на пенсионерку и ее внучек. Женщина и одна девочка отделались ушибами, другую пришлось госпитализировать.