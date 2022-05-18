«Два дня скитались и одичали». Коровы напали на пенсионерку и двух ее внучек в Кемеровской области

Три коровы напали на 64-летнюю женщину и ее внучек 16 и четырех лет в городе Мыски Кемеровской области 17 мая. Пенсионерка и дети получили ушибы, младшую госпитализировали, но ее жизни ничто не угрожает, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

С «360» пообщалась и мать пострадавших девочек, Ольга. По словам женщины, вначале животные набросились на ее мать, гулявшую с младшей внучкой, а потом старшая, увидев все из окна, кинулась на помощь.

«Шла моя мама с младшей дочерью с прогулки с детской площадки. Под моими окнами слышу: ребенок закричал. Смотрю, а там корова, бабушка прячет ребенка за спину, а она на нее кидается. Я все бросила и побежала. Пока добежала, уже мужчина начал отбивать. Как ребенка из-под нее вытащили, в окно сунулись к соседям и потом отбили бабушку. Старшая, увидев это в окна, босиком выпрыгнула — мы на первом этаже живем — и побежала туда», — сообщила Ольга.

К моменту прибытия полиции очевидцы смогли прогнать животных. Где они сейчас, Ольга не знает.

Женщина находится в больнице вместе с младшей дочкой. Врачи делают анализы, «проверяют ушибы и ссадины», предварительно, переломов и сотрясения мозга нет.

«Не понимаю, что случилось»

Ольга заметила, что коровы гуляют по улицам в Мысках регулярно — и это «целая проблема», — но раньше нападений не случалось. Женщина недоумевает, почему животные были так агрессивны.

«Моя мать и дочь к ним не подходили, громко не разговаривали, на них не было яркой одежды. Вообще не понимаю, что случилось. Хозяйка говорит, что сама два дня этих коров искала — может, они скитались двое суток и одичали», — предположила женщина.

По данным пресс-службы ГУ МВД по области, владелицей скота оказалась 58-летняя местная жительница. Ее допросили полицейские.

«Собранные полицией материалы направят на административную комиссию при администрации муниципального образования», — добавили в ведомстве.

В соответствии с законодательством Кемеровской области выпас сельхозживотных на территориях общего пользования грозит гражданам административным штрафом до двух тысяч рублей, а при повторном нарушении — до двух с половиной тысяч. Кроме того, пострадавшие могут обратиться в суд с иском о возмещении морального вреда и расходов на лечение.