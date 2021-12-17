ГА ООН одобрила антироссийскую резолюцию по Крыму

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, предложенную Украиной. В документе осуждаются якобы имевшие место нарушения прав человека в Крыму.

Голосование по проекту резолюции состоялось в четверг, документ поддержали представители 64 стран, против выступили 20 государств, воздержались — 93. Об этом написал ТАСС.

В тексте резолюции говорится о том, что РФ якобы нарушает права человека в Крыму, в том числе в отношении крымских татар и украинцев.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин раскритиковал документ.

«Представленный проект резолюции по Крыму — часть этой антироссийской кампании», — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что после присоединения Крыма к РФ уровень жизнь на полуострове растет, а права человека соблюдаются. Кузьмин отметил, что проверить данные факты может любой желающий, ведь полуостров открыт для гостей.

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения референдума. После этого украино-российские отношения максимально обострились. В середине декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна готова провести переговоры с РФ в любом формате.