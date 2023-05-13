Мир 13 мая 2023, 08:48 G7 повысила обязательства по поддержке Украины до 44 млрд долларов Обязательства G7 по поддержке Украины в 2023–2024 годах выросли до 44 млрд долларов РИА «Новости»

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Объем обязательств поддержки Украины со стороны стран «Группы семи» (G7) и их партнеров на период с 2023 года по начало 2024 года вырос до 44 миллиардов долларов. Об этом сообщили в совместном заявлении министров финансов и глав ЦБ «Большой семерки».

«Мы <…> увеличили наши обязательства по бюджетной и экономической поддержке Украины на 2023 год и начало 2024 года до 44 миллиардов долларов», — уточнили в документе.

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Министры финансов и главы ЦБ G7 подчеркнули, что это позволило утвердить программу Международного валютного фонда для Украины более чем на 15,6 миллиарда долларов на четыре года.

В заявлении обратили внимание, что поддержка позволит украинским властям начать восстановление поврежденной инфраструктуры и стабилизировать экономику.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь обвинил страны G7 в нарушении международных правил.