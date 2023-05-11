Мир 11 мая 2023, 13:13 Китай обвинил страны G7 в нарушении международных правил Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь: страны G7 сами нарушают международные правила РИА «Новости»

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Государства, входящие в «Большую семерку», требуют от Китая следовать международным правилам, но сами их нарушают. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, его процитировало РИА «Новости».

«G7 требует от Китая соблюдения международных правил, при этом сама является нарушителем и разрушителем этих правил», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

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Дипломат привел в качестве примера действия США, которые, по его словам, покинули 17 международных организаций за последние годы. Кроме того, Соединенные Штаты «без разбору осуществляют прослушивание и кражу информации», не делая исключения для союзников по «Большой семерке», обратил внимание Ван Вэньбинь.

Представитель МИД КНР добавил, что Вашингтон использует для достижения своих целей дипломатическое давление, экономическое принуждение и военное вмешательство. Дипломат обвинил США в «наглом вторжении» в слабые и малые страны, в том числе в Афганистан, Ирак и Сирию. В результате действий американцев тысячи ни в чем не повинных мирных жителей погибли или стали беженцами.

Ван Вэньбинь добавил, что в вопросе следования международным правилам Соединенные Штаты должны не раздавать указания другим, а «сами сидеть на скамье подсудимых». Дипломат призвал США, Японию и их союзников прекратить «использовать знамя международных правил в угоду собственной гегемонии и корыстных целей».

Лидеры стран G7 соберутся на саммите, который пройдет в Хиросиме с 19 по 21 мая. По данным источников Bloomberg, «Большая семерка» собирается объявить о совместных усилиях по противодействию экономическому давлению со стороны Китая.

Ранее министр иностранных дел КНР Цинь Ган встретился с американским послом Николасом Бернсом. Глава МИД Китая посоветовал США переосмыслить политику в отношении его страны.