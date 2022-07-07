Глава МИД Японии отказался от ужина министров G20 из-за Лаврова

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси отказался от участия в официальном ужине глав МИД стран «Большой двадцатки» из-за вероятного присутствия там руководителя российского дипведомства Сергея Лаврова. Об этом написало агентство Kyodo.

По данным источника, Хаяси посчитал неуместным свое присутствие в одной компании с главой МИД России.

Совещание делегаций стран G20 проходит на Бали в Индонезии 7 и 8 июля, Россию представляет Сергей Лавров.

Официальный представитель внешнеполитической службы Набиля Массрали заявляла, что доверие к работе стран G20 на Бали может быть подорвано, если в нем примет участие Россия.

Ранее российский МИД сообщал, что президент Владимир Путин примет участие в саммите «Большой двадцатки», который запланирован на ноябрь в Индонезии.