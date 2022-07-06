МИД РФ: Россия предварительно подтвердила участие Путина в G20

Президент РФ Владимир Путин намерен принять участие в саммите G20 в Индонезии. В пресс-службе российского МИД отметили, что формат пока подлежит уточнению.

Официальное приглашение от президента Индонезии Джоко Видодо на имя главы РФ уже получено.

«В предварительном порядке информировали Джакарту о намерении президента <…> принять в нем участие», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Формат участия, пояснили в МИД, будут уточнять «в зависимости от развития ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии».

Возглавит российскую делегацию на очном совете министров иностранных дел G20 7–8 июля глава МИД РФ Сергей Лавров.

Россия, добавили в министерстве, рассматривает «Большую двадцатку» как «ведущий форум международного экономического сотрудничества» и эффективный механизм многостороннего управления. Именно на его базе должны принимать выверенные решения в интересах всего мира.