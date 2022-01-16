Futurism: у NASA заканчиваются астронавты

Количество астронавтов NASA снизилось до 44. Это самая маленькая цифра за последние 50 лет.

Об этом сообщило издание Futurism. По данным специалистов, в ближайшие годы их количество не увеличится. Они пояснили, что управление астронавтов подсчитало количество мест в полетном листе и заключило, что размер корпуса будет строго ему соответствовать. Соответственно, людей для перераспределений членов экипажа будет недостаточно.

Причиной стало то, что многие астронавты ушли на пенсию, а набрать новых агентство еще не успело. NASA в ближайшее время придется пересмотреть сроки обучения новых специалистов и бюджет.

Ранее NASA приняло решение отложить дату высадки астронавтов на Луну. Высадка была запланирована на 2024 год. NASA приняло решение перенести дату, так как потребовалось дополнительное время на создание и испытание новых скафандров и космического корабля.