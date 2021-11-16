NASA решило отложить высадку астронавтов на Луну

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приняло решение перенести на более поздний срок дату высадки астронавтов на Луну. Об этом сообщило ИА НСН.

По данным информагентства, высадка космонавтов на Луну была намечена на 2024 год. NASA решило ее отложить, поскольку больше времени потребуется на разработку и испытание новых скафандров и космического корабля.