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    16 ноября 2021, 14:46

    NASA решило отложить высадку астронавтов на Луну

    Высадку астронавтов на Луну отложили в NASA

    Артур Блянихов

    Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приняло решение перенести на более поздний срок дату высадки астронавтов на Луну. Об этом сообщило ИА НСН.

    По данным информагентства, высадка космонавтов на Луну была намечена на 2024 год. NASA решило ее отложить, поскольку больше времени потребуется на разработку и испытание новых скафандров и космического корабля.