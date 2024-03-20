Мир 20 марта 2024, 09:07 Фундамент отношений России и Японии почти разрушился МИД РФ: фундамент отношений с Японией практически разрушился РИА «Новости»

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Фундамент отношений России и Японии оказался почти полностью разрушен из-за осознанного выбора японской стороны. Об этом РИА «Новости» заявил исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД России Сергей Жесткий.

«Японские власти сделали осознанный выбор в пользу прозападной линии в контексте украинского кризиса, в результате чего к настоящему времени практически разрушен фундамент взаимовыгодных российско-японских отношений», — констатировал он.

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Представитель МИД добавил, что этот фундамент создавался десятилетиями в результате усилий с обеих сторон. Однако пока Япония будет придерживаться «недружественной политики», России придется отвечать «жесткими и чувствительными» для нее контрмерами и действовать исходя только из своих национальных интересов, заключил дипломат.

Жесткий добавил, что Россия предупредила Японию о последствиях возможной передачи США ракет для ЗРК Patriot, которые в итоге могут оказаться на Украине.