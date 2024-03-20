Мир 20 марта 2024, 07:25 Россия предупредила Японию о последствиях за поставку Украине ракет для Patriot МИД: РФ пригрозила Японии последствиями за передачу Украине ракет для Patriot Sebastian Gollnow/dpa/globallookpress

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Россия по дипломатическим каналам предупредила Японию о последствиях, если власти страны передадут США ракеты для ЗРК Patriot, которые в результате могут оказаться на Украине. Об этом рассказал РИА «Новости» исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии российского МИД Сергей Жесткий.

В конце прошлого года США подтвердили, что Япония планирует передать им ракеты для ЗРК Patriot. Это якобы повысит безопасность Токио и укрепит мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Жесткий отметил, что в декабре прошлого года власти Японии добились на законодательном уровне смягчения национальных правил экспорта продукции военного назначения. Это сделали ради поставок Patriot Соединенным Штатам.

«[Власти России] прямо предупредили японскую сторону через посла в Москве Муто, что не сомневаемся насчет конечного выгодоприобретателя такого решения — киевского режима», — подчеркнул Жесткий.

Он добавил, что такого рода помощь по накачке ВСУ вооружением будет расцениваться как соучастие Японии в преступных действиях Украины.