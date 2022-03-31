ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами Украины

Оперативники управления Федеральной службы безопасности России задержали гражданина РФ, подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, написал ТАСС.

Мужчина 1971 года рождения пытался выехать на территорию Украины для установления контактов, способных принести ущерб безопасности Российской Федерации. Известно, что он проходил службу в войсках Донецкой Народной Республики, а в последнее время проживал на полуострове Крым.

Правоохранители проверят причастность подозреваемого к преступлениям по статьям УК РФ «Шпионаж» и «Государственная измена».

Ранее ФСБ сообщила о задержании 60 членов украинской неонацистской группировки «М. К. У.»* в 23 регионах России.

*«М. К. У.» («Маньяки. Культ убийц») — украинская неонацистская группировка, признанная в России экстремистской.