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    31 марта 2022, 15:15

    ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами Украины

    Максим Зинкин

    Оперативники управления Федеральной службы безопасности России задержали гражданина РФ, подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, написал ТАСС.

    ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами Украины

    Мужчина 1971 года рождения пытался выехать на территорию Украины для установления контактов, способных принести ущерб безопасности Российской Федерации. Известно, что он проходил службу в войсках Донецкой Народной Республики, а в последнее время проживал на полуострове Крым.

    Правоохранители проверят причастность подозреваемого к преступлениям по статьям УК РФ «Шпионаж» и «Государственная измена».

    Ранее ФСБ сообщила о задержании 60 членов украинской неонацистской группировки «М. К. У.»* в 23 регионах России.

    *«М. К. У.» («Маньяки. Культ убийц») — украинская неонацистская группировка, признанная в России экстремистской.