ФСБ задержала 60 сторонников украинской неонацистской группировки

Федеральная служба безопасности задержала 60 членов украинской молодежной неонацистской группировки «М. К. У.»* в 23 регионах России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Сообщается, что группировка под контролем украинских спецслужб была создана гражданином Украины 2000 года рождения.

«Задачей группировки было совершение экстремистских преступлений, массовых убийств и террористических актов», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Оперативники обнаружили в местах проживания членов группировки гражданское огнестрельное оружие и патроны, самодельное огнестрельное оружие, материалы с инструкциями по привлечению в структуру новых людей, средства связи и фото- и видеозаписи акций прямого действия.

*«М. К. У.» («Маньяки. Культ убийц») — украинская неонацистская группировка, признанная в России экстремистской.