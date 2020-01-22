«Поляки были пожестче немцев». Что мы узнали из рассекреченных документов об Освенциме

Федеральная служба безопасности России рассекретила документы об освобождении концлагеря Освенцим. Они состоят из допросов надзирателей и воспоминаний узников.

Как следует из документов, среди надзирателей Освенцима было много поляков. Большинство надзирателей — это заключенные, которые добровольно вызвались помогать нацистам.

«С 1943 года немцы начали массовое уничтожение людей, так что уже имеющихся три крематория не успевали проводить удушение намеченных жертв и сжигание трупов, поэтому в январе–феврале 1943 года началось строительство четвертого крематория», — приводит РЕН ТВ слова надзирателя Альфреда Скшипека. Он был активистом организации Млада Польска, боролся с фашистами, но когда попал в Освенцим, решил стать надзирателем. Он ежедневно избивал заключенных шлангом и вел списки тех, кто не мог работать. Обессилевших узников сжигали заживо.

Заключенный Освенцима Евгений Ковалев рассказал после освобождения концлагеря, что «поляки были пожестче немцев». Они расстреливали своих же соотечественников. Узников заводили в маленькую комнату и перекрывали кислород, травили собаками, морили голодом и ежедневно пытали.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в попытке фальсифицировать историю о Второй мировой войне. Издание Politico опубликовало его статью, где Моравецкий заявил, что Освенцим можно было освободить раньше. Наступление задержали, потому что «советская армия встала в 200 километрах от Аушвица». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что этой статьей Моравецкий «убил в себе человека». Его ложь опровергают десятки документов.

Освенцим — это комплекс немецких лагерей смерти. Он располагался в окрестностях одноименного города в Польше во время Второй мировой войны. Концлагерь освободили советские войска 27 января 1945 года. Эту дату установили как Международный день памяти жертв холокоста.