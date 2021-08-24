ФСБ рассекретила детали убийства митрополита Алексия фашистами и украинцами

Убийство митрополита Алексия (Громадского) в мае 1943 года было подготовлено гитлеровцами совместно с украинскими националистами. Он не захотел переходить под юрисдикцию автокефальное церкви. Она была создана нацистами на оккупированной территории республики.

Об этом свидетельствуют документы, рассекреченные ФСБ в рамках проекта «Без срока давности». Как сообщило РИА «Новости», опубликована справка архиепископа Курского и Белгородского Питирима, направленная председателю Совета по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров СССР Георгию Карпову в июле 1944.

После оккупации Украины гитлеровцы во главе автокефальной церковью поставили епископа Луцкого Поликарпа (Сикорского). В августе 1941 года на соборе в Почаевской Лавре главой автономной автономной Украинской Церкви в юрисдикции Московской Патриархии был избран архиепископ Алексий (Громадский). Его провозгласили митрополитом.

В 1943 году противостояние между церквями усилилось. Националисты убили несколько автономных священников. Усиливающееся влияние митрополита Алексия было невыгодно нацистам. Его решили убить.

Ранее ФСБ опубликовало документы, свидетельствующие о заинтересованности гитлеровцев в воссоздании украинской автокефальной церкви. Она должна была обслуживать немецкую пропаганду.