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    23 августа 2021, 14:02

    ФСБ раскрыла, как немцы во время ВОВ использовали автокефальную церковь на Украине

    Наза Салех Захи

    Гитлеровские оккупанты, которые захватили территорию Советской Украины во время Великой Отечественной войны, поддержали воссоздание украинской автокефальной церкви в своих интересах. Эта структура всячески их обслуживала.

    ФСБ раскрыла, как немцы во время ВОВ использовали автокефальную церковь на Украине

    Уже в момент отступления под ударами Красной Армии, нацисты бросили руководство церкви как ненужное. Об этом говорится в материалах, которые рассекретила ФСБ России в рамках проекта «Без срока давности». С документами ознакомилось РИА «Новости».

    Среди доступных материалов — протокол допроса епископа неканонической Украинской Автокефальной православной церкви Феофила Булдовского (1865-1944). Его провели органы государственной безопасности СССР в декабре 1943 года.

    Булдовский рассказал, в 1924 году он получил легализацию соборно-епископской автокефальной ориентации от советской власти, но в 1939-м прекратил свою церковную деятельность в Луганске из-за закрытия последнего храма. Епископ переехал в Харьков.

    Когда немцы в октябре 1941 года оккупировали Харьков, Булдовского нашел протопресвитер Александр Кривомаз, с которым они были тесно связаны около 20 лет.

    Кривомаз рассказал, при Харьковской городской управе создан религиозный отдел, который с разрешения немцев делает все для быстрого возрождения автокефальной Украинской православной церкви в Харькове и области. Булдовский попытался занять главенствующее положение в возрождающейся церкви.

    Он добавил, что с первого дня своей деятельности ориентировался на немецких оккупантов. По его словам, успехи немцев в войне убедили его в том, что победа будет за Германией. Епископ сообщил, что основной функцией епархиального управления было наблюдение за содержанием проповедей и их политической окраской.

    «Во всех церквах епархии по нашим указаниям читались проповеди профашистского характера, прославлялась германская армия, якобы „вызволившая“ Украину, за каждой службой поминались Гитлер и его правительство, всячески очернялась советская власть. Словом, автокефальная церковь, по существу, была поставлена на службу немецкой пропаганде», — рассказал Булдовский.

    Однако когда немцы стали отступать от Харькова в августе 1943-го, то бросили Булдовского.

    «Видимо, я не был больше нужен немцам, и они не предоставили мне транспортных средств, даже не предлагали эвакуироваться», — заявил он на допросе.

    Булдовского арестовали в ноябре 1943 года и обвинили в сотрудничестве с немцами. Он скончался 20 января 1944 года в заключении.