ФСБ раскрыла, как немцы во время ВОВ использовали автокефальную церковь на Украине

Гитлеровские оккупанты, которые захватили территорию Советской Украины во время Великой Отечественной войны, поддержали воссоздание украинской автокефальной церкви в своих интересах. Эта структура всячески их обслуживала.

Уже в момент отступления под ударами Красной Армии, нацисты бросили руководство церкви как ненужное. Об этом говорится в материалах, которые рассекретила ФСБ России в рамках проекта «Без срока давности». С документами ознакомилось РИА «Новости».

Среди доступных материалов — протокол допроса епископа неканонической Украинской Автокефальной православной церкви Феофила Булдовского (1865-1944). Его провели органы государственной безопасности СССР в декабре 1943 года.

Булдовский рассказал, в 1924 году он получил легализацию соборно-епископской автокефальной ориентации от советской власти, но в 1939-м прекратил свою церковную деятельность в Луганске из-за закрытия последнего храма. Епископ переехал в Харьков.

Когда немцы в октябре 1941 года оккупировали Харьков, Булдовского нашел протопресвитер Александр Кривомаз, с которым они были тесно связаны около 20 лет.

Кривомаз рассказал, при Харьковской городской управе создан религиозный отдел, который с разрешения немцев делает все для быстрого возрождения автокефальной Украинской православной церкви в Харькове и области. Булдовский попытался занять главенствующее положение в возрождающейся церкви.

Он добавил, что с первого дня своей деятельности ориентировался на немецких оккупантов. По его словам, успехи немцев в войне убедили его в том, что победа будет за Германией. Епископ сообщил, что основной функцией епархиального управления было наблюдение за содержанием проповедей и их политической окраской.

«Во всех церквах епархии по нашим указаниям читались проповеди профашистского характера, прославлялась германская армия, якобы „вызволившая“ Украину, за каждой службой поминались Гитлер и его правительство, всячески очернялась советская власть. Словом, автокефальная церковь, по существу, была поставлена на службу немецкой пропаганде», — рассказал Булдовский.

Однако когда немцы стали отступать от Харькова в августе 1943-го, то бросили Булдовского.

«Видимо, я не был больше нужен немцам, и они не предоставили мне транспортных средств, даже не предлагали эвакуироваться», — заявил он на допросе.

Булдовского арестовали в ноябре 1943 года и обвинили в сотрудничестве с немцами. Он скончался 20 января 1944 года в заключении.