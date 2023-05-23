Знаменитости 23 мая 2023, 09:46 Ивлееву, Басту и Орбакайте включили в список возможных спонсоров ВСУ «Образ Будущего» опубликовал список звезд, возможно причастных к финансированию ВСУ Соцсети

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Telegram-канал «Образ Будущего» опубликовал список из 80 знаменитостей, которые якобы причастны к финансовой поддержке Украины и ВСУ. Никакого официального подтверждения информации, что эти люди действительно делали какие-либо донаты, нет.

Составители списка пояснили, что включили в перечень людей с подозрительными транзакциями на Украину. При этом никаких доказательств в Telegram-канале не выложили.

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В список, в частности, попали Анастасия Ивлеева, Кристина Орбакайте, Елена Блиновская, Наташа Королева, Данила Козловский, Баста (настоящее имя Василий Вакуленко), певица Жасмин, Максим Галкин*, а также ряд бизнесменов и банкиров.

Никто из попавших в список, составленный «Образом будущего», никак не прокомментировал случившееся.

Среди тех, кого включили в него, опираясь на неподтвержденные данные, есть блогеры, к деятельности которых есть вопросы у налоговой. Блиновская, в частности, находится под домашним арестом по делу о неуплате налогов. Рекламное агентство Ивлеевой также собираются проверить на предмет этого нарушения.

* Максим Галкин признан иноагентом.