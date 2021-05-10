Фрегат американской береговой охраны зашел в порт Одессы

Фрегат американской береговой охраны USCGC Hamilton зашел в порт Одессы. Корабль пришвартовался на 15-м причале Морского вокзала города.

Корабль пришвартовался на 15-м причале Морского вокзала города, сообщило местное издание «Думская».

Днем ранее украинская государственная пограничная служба сообщила о совместных учениях военных кораблей Украины и США. В рамках маневров была проведена деловая встреча представителей охранников морских границ и обеспечения безопасности судоходства двух стран.

При этом сотрудники ведомства успели обвинить российский флот в нарушении международного морского права. По мнению украинских пограничников, военные корабли РФ опасно маневрировали и пытались искусственно сузить зону маневра для украинского и американского кораблей, не отвечали на вызовы по каналам международной морской безопасности.

Hamilton зашел в Черное море 27 апреля. За это время он также успел провести учения с береговой охраной Грузии. В МИД РФ проведение учений сравнили с провокацией. В министерстве подчеркнули, что таким образом Штаты и другие страны НАТО стремятся нарастить присутствие у российских границ.