Фрегат американской береговой охраны покинул Черное море
Акваторию Черного моря покинул сторожевой корабль береговой охраны США Hamilton. Об этом сообщил Шестой флот ВМС США. Заявление военных опубликовано на сайте флота.
Проведение операции в водах Черного моря Hamilton завершил 14 мая. Катер береговой охраны США проследовал транзитом из его акватории в Средиземное море.
Шестой американский флот также указал на важность сотрудничества ВМС США с региональными военно-морскими силами. Это необходимо для обеспечения «свободы передвижения в международных водах для всех стран».
Черное море, подчеркнули в заявлении, принадлежит миру, а не какой-либо одной стране.
Сторожевой корабль Hamilton береговой охраны США, сообщали в Национальном центре управления обороной, зашел в Черное море в конце апреля. За ним, напомнило РИА «Новости», наблюдали силы Черноморского флота. 10 мая фрегат пришвартовался на 15-м причале Морского вокзала Одессы.
Представители Шестого флота Соединенных Штатов заявили, что судно находится в Черном море для поддержки союзников НАТО и партнеров альянса.