Французский генерал Мишель Яковлефф призвал отправить войска НАТО на Украину, чтобы воевать против российских военных. Читатели издания Boulevard Voltaire возмутились идеей генерала и предложили отправиться на Украину ему самому.

В эфире французского канала LCI Яковлефф заявил, что солдаты НАТО должны действовать против ВС России с украинской территории. По мнению генерала, это сократило бы время обучения украинцев, а также повысило их эффективность. Французы приняли идею в штыки.

«Если этот „генерал“ хочет пойти на войну; ничто не мешает ему взять в руки оружие и отправиться на Украину воевать», — написал один из читателей издания.

«Как бывший генерал-офицер, я считаю такое заявление совершенно нелепым, педантичным и, прежде всего, в высшей степени самоубийственным», — прокомментировал слова Яковлефф другой читатель.

«Нет, нашей армии и нашим солдатам нечего делать на Украине…тем более, бок о бок с ее президентом-шарлатаном», — подчеркнул третий пользователь.

Россия не могла допустить «расквартировки» НАТО на Украине, поэтому начала спецоперацию, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он добавил, что командование альянса могло отдать приказ о наступлении на РФ.