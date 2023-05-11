Мир 11 мая 2023, 04:20 Французы рассказали, на чем стали экономить деньги Опрос Elabe: 43% французов отказывались от покупки продуктов из-за инфляции Unsplash

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Французы начали отказываться от еды из-за инфляции. Как показал опрос, почти каждый четвертый из 10 жителей Франции в последние месяцы не покупал продукты питания. Провел исследование по заказу BFMTV Институт изучения общественного мнения Elabe.

Хотя бы раз за последний месяц 81% французов отказались от одной из ряда категорий расходов: продукты питания, шоппинг, отдых, медицинская помощь и другие.

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В сравнении с ноябрем 2022 года наибольший рост числа отказов среди французов зафиксирован в категории продуктов питания — 43%.

Более половины французов (53%) отказываются от расходов на шоппинг, перестают посещать кинотеатры, рестораны или бары 49% респондентов, а 45% отказываются от поездки на каникулы или выходные. 34% французов признались, что в последние месяцы им не хватало денег на отопление, 20% отказались от пожертвований, а 17% исключили из своих расходов медицинскую помощь.

Телеканал отметил, что все это говорит о трудностях, которые переживают французы из-за инфляции.

В апреле западные СМИ сообщили, что еда и напитки обойдутся депутатам Европейского парламента дороже: рост цен на продукты питания и кофе дойдет до 14%. В частности, во Франции инфляция в марте выросла до 5,6%. Затягивание конфликта на Украине может привести ЕС к настоящему голоду, предупредил в разговоре с «360» украинский политик Владимир Олейник.