Эксклюзив 19 апреля 2023, 19:42 Евроголод на горизонте. Конфликт на Украине все глубже погружает ЕС в кризис Украинский политик Олейник: европейский кризис может окончиться голодом РИА «Новости»

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Еда и напитки будут обходиться депутатам Европейского парламента дороже: рост цен на продукты питания и кофе в апреле дойдет до 14%, сообщило издание Politico. В целом в Бельгии инфляция в марте составила 6,67%, во Франции выросла до 5,6%. Британцам за год повысили стоимость продуктов на 80%. Украинский политик Владимир Олейник в разговоре с «360» предупредил, что затягивание конфликта на Украине может привести ЕС к настоящему голоду.

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Людям нужен мир

Когда развивается производство, у людей хорошая зарплата, нет высокого уровня безработицы, то и инфляция низкая. Но конфликт на Украине нанес удар прежде всего по Европе. Сегодня та же Германия — локомотив европейской экономики — получает газ в шесть раз дороже, чем американские производители.

Неудивительно, что многие фирмы уходят с рынка и двигаются в сторону США, Китая, куда угодно — им надо спасать свое производство. При этом американцы настаивают, чтобы Европа прекратила товарооборот с той же КНР.

Также серьезный удар нанесен несбалансированными поставками сельскохозяйственной продукции с Украины. Год назад сказали: пожалуйста, без пошлин неограниченное количество мы готовы принять. Сегодня в результате такой популистской политики страдают европейские фермеры.

Начался бунт: поляки, чехи, словаки, венгры вводят запреты на поставки сельскохозяйственной продукции с Украины — им не нравится демпинг. Кроме того, рост цен на энергоносители ударил по основным потребителям — населению европейских стран. Стоимость электроэнергии, тепла возросла в несколько раз. Все уже считают копейки.

РИА «Новости»

Нужен мир. Пора прекращать конфликт, надо восстанавливать нормальные отношения — на это уйдет не один год. Иначе последствия будут еще хуже.

Ведь в связи с сокращением посевных площадей на Украине и реальными шансами поставок основной сельскохозяйственной продукции из России впереди рост цен и та же инфляция. Все это может кончиться голодом.