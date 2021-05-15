Французы поддержали решение России включить Чехию и США в список недружественных стран

России удалось доказать, что санкции — это не улица с односторонним движением. К такому мнению пришли читатели французской газеты Le Figaro, поддержав решение Москвы внести США и Чехию в список недружественных стран.

В многочисленных комментариях к публикации издания об утверждении Россией этого списка пользователи заявили, что Россия проявила правильную инициативу, сообщило РИА «Новости».

«Это честно. Поведение США в отношении России в течение последних 15 лет было абсолютно недружелюбным», — написал один из участников обсуждения.

Другой пользователь предложил российским властям не называть США и Чехию недружественными государствами.

«Это настоящие враги, которые, по его мнению, лишь ищут способ ослабить Россию и „атаковать прямо в лоб“», — пояснил он.

Несколько читателей заявили, что список должен быть более обширным.

«Здесь не хватает только Франции и Польши!» — констатировал один из комментаторов.

Еще один пользователь обрушился с критикой на французского президента Эммануэля Макрона, который, по его мнению, не пошел бы на такой шаг.

«Браво Путину, который не пускает вещи на самотек, как это делает Макрон», — написал он.

Перечень недружественных государств был опубликован на сайте российского правительства 14 мая. Туда попали США и Чехия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что длина списка является доказательством того, что Россия открыта для диалога.

Глава МИД Сергей Лавров объяснил, что Москва не будет огульно записывать в этот перечень любую страну. Но, как подчеркнул он, список будет пересматриваться в зависимости от развития отношений с тем или иным государством.