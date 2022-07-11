Французы перейдут на мазут в крайнем случае

Франция задумалась о переходе на уголь из-за нехватки газа, но и с углем есть определенные проблемы. В случае крайней необходимости французы будут использовать мазут. Об этом в разговоре с «360» ведущий эксперт Фонд национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Во Франции действительно тяжелая ситуация из-за того, что сократились поставки по „Северному потоку“ и через Украину, они не дополучают российский газ. Их выручает то, что у них довольно много приемных терминалов СПГ, но полноценно они покупать газ все равно не могут. Плюс газ очень дорогой сейчас, поэтому они пытаются перейти на уголь — самый дешевый источник энергии. Хотя и он сейчас очень дорог по меркам угля — 450 долларов за тонну», — сказал Юшков.

По его словам, проблема также состоит в том, что угля не хватает.

«Сейчас жара, и водохранилища при атомных станциях немного опустели. Поэтому выработка атомных электростанций снижена, чтобы не перегревались. Поэтому и в атоме есть проблемы, и угля мало, и гидростанции работают плохо, потому что жарко и воды мало», — объяснил эксперт.

Он предположил, что французы будут использовать мазут в крайнем случае — при дефиците газа во время отопительного сезона.

«Это тоже очень дорого, но в определенных условиях вполне нормально, потому что газ — еще дороже», — заключил Юшков.

Он также прокомментировал ситуацию с «Северным потоком». По его мнению, европейцы, в первую очередь, должны быть заинтересованы в запуске этого газопровода.