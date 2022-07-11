Транспортировка отремонтированной турбины для «Северного потока» из Канады может начаться уже в июле. Однако о выходе части газопровода на полную мощность можно будет говорить, только если техобслуживание турбин продолжится и после, отметил в беседе с «360» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Турбину установят на газокомпрессорную станцию в Ленинградской области, на начале „Северного потока“, морской его части, она начнет работать и, может быть, увеличит даже пропускную способность. Но вопрос в том, какое решение приняла Канада: вернет она только одну турбину, которую починила ранее, или готова нормально работать и чинить все турбины для „Северного потока“», — пояснил эксперт.

Юшков напомнил, что первую часть газопровода запустили в 2009 году, вторую — в 2011-м. Турбины изготавливались в Канаде, и их всегда посылали туда на техническое обслуживание. Сейчас в порту еще четыре турбины, выведенные из эксплуатации, «просто лежат», потому что им тоже нужно техобслуживание в Канаде.

«Если они готовы постоянно сотрудничать, туда повезут следующие турбины, они их починят, то в итоге „Северный поток“ выйдет на полную мощность в сентябре-октябре. Мы будем больше продавать газа, европейцы нормально подготовятся к отопительному сезону», — заметил Игорь Юшков.

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Запуск с угрозой взрыва

Он добавил, что у России «всегда есть альтернатива». К примеру, она предложила запустить «Северный поток — 2» — «такой же газопровод такой же мощности, лежащий примерно по такому же маршруту». Готовый газопровод с российскими турбинами стоит под давлением.

«Не хотят — пусть давят, например, на Украину. Пусть они нормально прокачивают газ. Каждые сутки „Газпром“ подает им заявку на то, чтобы прокачивать больше 100 миллионов кубометров в сутки, а они закрыли одно из направлений, потому что там газопровод проходит через ЛНР. В итоге через Украину идет примерно 42 миллиона кубов в сутки», — рассказал Юшков.

Еще одним вариантом он видит давление на Польшу, которая забрала у «Газпрома» его долю в компании — операторе польского участка газопровода Ямал — Европа. Россия в ответ ввела санкции против компании-оператора. В итоге Ямал — Европа не работает.

Эксперт подчеркнул, что Россия не стремится запустить именно «Северный поток» и довести его до выхода на полную мощность «с угрозой взрыва, потому что оборудование должно быть отремонтировано».

«Нам это не надо. Это в том числе проблема европейцев <…>, это им газа не хватает. Да, нам тоже хотелось бы продавать больше, но мы считаем, что мяч на стороне Запада», — рассудил Юшков.