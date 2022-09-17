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Французы назвали строительство газопровода «Сила Сибири — 2» поражением Евросоюза

Читатели Le Figaro сочли «Силу Сибири — 2» поражением Евросоюза

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Возможное строительство газопровода «Сила Сибири — 2» станет серьезным экономическим поражением для Европейского союза в соперничестве с Китаем. Об этом написали читатели французской газеты Le Figaro в комментариях под соответствующей статьей на сайте издания.

Один из подписчиков выразил мнение, что после получения Китаем дешевой электроэнергии Евросоюз не сможет продолжать соперничать в экономическом плане, что неизменно приведет к упадку всех стран — членов организации.

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Другой читатель упрекнул в сложившейся ситуации США, которые надавили на правительство Германии и заставили отказаться от использования газопровода «Северный поток — 2».

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Еще один комментатор подчеркнул, что Евросоюз втянули в конфликт на Украине, который его совершенно не касался.

«Наши политики хотели поставить Россию на колени? <…> Из-за Украины ЕС потеряет доступ к российскому газу, который давно стал  частью нашего производства», — написал он.

Вице-премьер России Александр Новак отмечал, что строительство «Силы Сибири — 2» фактически способно заменить газопровод «Северный поток — 2», лицензирование которого приостановили власти Германии.

Газ

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