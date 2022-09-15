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Трубопроводу «Северный поток — 2» нашли замену

Премьер-министр Новак назвал газопровод «Сила Сибири — 2» заменой «Северному потоку — 2»

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Фактической заменой газопровода «Северный поток — 2», разрешение на запуск которого не дали власти Германии, может стать трубопровод «Сила Сибири — 2». Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил вице-премьер Александр Новак.

Он напомнил, что по проекту мощность «Силы Сибири» составит 50 миллиардов кубометров газа.

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«Фактически — да», — заявил Новак в ответ на вопрос, станет ли «Сила Сибири — 2» полноценной заменой «Северному потоку — 2».

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Новак ранее говорил, что в ближайшее время удастся достичь окончательных договоренностей с Китаем по работе над прокладкой газопровода «Сила Сибири — 2».

«Известия» напомнили, что «Газпром» приступил к проектно-изыскательским работам по газопроводу «Сила Сибири — 2» весной 2020 года. Изначально целью проекта было соединение западной и восточной газовой инфраструктуры России.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер подчеркнул, что новый газопровод может стать основой для поставок газа в Монголию и Китай.

Газопровод Северный поток — 2

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