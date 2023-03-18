18 марта 2023, 18:50
Французы вышли маршем против поставок оружия Украине
РИА «Новости»: тысячи французов вышли на марш в поддержку выхода Франции из НАТО
Митинг против поставок оружия Украине и за выход Франции из НАТО начался в Париже. Это уже третий «Марш за мир», предыдущие два состоялись в феврале, сообщило РИА «Новости».
Акция «Марш за мир» стартовала у станции метро «Порт-Рояль», недалеко от Люксембургского дворца, где заседает французский сенат. Участники акции движутся к Пале-Рояль.
Реклама
По предварительной оценке, в митинге принимают участие несколько тысяч человек. Они выкрикивают лозунги: «Скорее выйдем из НАТО!», «Макрон, мы не хотим твоей войны», «Макрона на пенсию, за вотум недоверия!» и другие.
Реклама
В руках участники несут плакаты, на которых можно прочитать: «Стоп войне, спровоцированной США и НАТО» и «Свобода, правда, сопротивление».
По словам главы партии «Патриоты» Флориана Филиппо, сейчас все больше французов понимают природу конфликта на Украине, а страны ЕС пытаются обслуживать интересы США. Поэтому его партия выступает за выход Франции из НАТО, ведь альянс и Вашингтон подталкивают Европу к участию в мировой войне.
Ранее в Испании провели акцию в поддержку России. На марш вышли более двух тысяч жителей страны. Демонстранты выступили против военной накачки Украины и роста оборонных бюджетов стран Европы.
Париж
НАТО
Митинги
Франция
Реклама
Реклама