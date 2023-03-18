Мир 18 марта 2023, 18:50 Французы вышли маршем против поставок оружия Украине РИА «Новости»: тысячи французов вышли на марш в поддержку выхода Франции из НАТО РИА «Новости»

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Митинг против поставок оружия Украине и за выход Франции из НАТО начался в Париже. Это уже третий «Марш за мир», предыдущие два состоялись в феврале, сообщило РИА «Новости».

Акция «Марш за мир» стартовала у станции метро «Порт-Рояль», недалеко от Люксембургского дворца, где заседает французский сенат. Участники акции движутся к Пале-Рояль.

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По предварительной оценке, в митинге принимают участие несколько тысяч человек. Они выкрикивают лозунги: «Скорее выйдем из НАТО!», «Макрон, мы не хотим твоей войны», «Макрона на пенсию, за вотум недоверия!» и другие.

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В руках участники несут плакаты, на которых можно прочитать: «Стоп войне, спровоцированной США и НАТО» и «Свобода, правда, сопротивление».

По словам главы партии «Патриоты» Флориана Филиппо, сейчас все больше французов понимают природу конфликта на Украине, а страны ЕС пытаются обслуживать интересы США. Поэтому его партия выступает за выход Франции из НАТО, ведь альянс и Вашингтон подталкивают Европу к участию в мировой войне.

Ранее в Испании провели акцию в поддержку России. На марш вышли более двух тысяч жителей страны. Демонстранты выступили против военной накачки Украины и роста оборонных бюджетов стран Европы.