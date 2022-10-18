Французской журналистке стали угрожать после фильма о Донбассе | 360°

Мир 18 октября 2022, 10:43 Французской журналистке стали угрожать после фильма о Донбассе Журналистка Боннель заявила о потере работы и угрозах после фильма про Донбасс РИА «Новости»

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Французская журналистка и режиссер Анн-Лор Боннель после документального фильма о Донбассе лишилась работы и стала получать угрозы. Об этом она рассказала РИА «Новости».

«Я потеряла работу в парижском университете, в котором преподавала в течение 15 лет. Это связано не прямо с фильмом, но с моим пребыванием на Украине. Мой контракт не продлили… В электронном письме из университета меня уведомили, что я больше не соответствую ценностям университета, поэтому они не могут позволить мне продолжить работу», — поделилась Боннель.

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Журналистка снимала документальный фильм «Донбасс. Восемь лет спустя» с 24 февраля по 11 марта. Вернувшись домой, она сразу столкнулась с проблемой — у всех пропал интерес к ее фильму. Ей пришлось выложить фильм о мирной жизни населения Донбасса в интернет.

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Боннель отметила парадокс происходящего — ее предыдущий фильм о Донбассе в 2016 году показывали в Сорбонне, а в 2022 году «это вдруг стало неприемлемым». Она добавила, что стала получать угрозы, на нее оказывают психологическое давление, и ей приходится жить в тени.

При этом журналистка пообещала и дальше снимать кино об украинском кризисе. По ее словам, к ней уже стали обращаться некоторые ее коллеги из французских СМИ, которые хотят понять, что происходит на самом деле.

В мае Анн-Лор Боннель на неформальном заседании Совбеза ООН рассказала о действиях бойцов украинского батальона «Азов»*. В качестве доказательств она привела показания очевидцев.

*«Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.