Журналистка из Франции представила в ООН показания о преступлениях «Азова»

Независимая журналистка из Франции Анн-Лоре Бонель на неформальном заседании Совета Безопасности ООН привела показания очевидцев о действия бойцов украинского полка «Азов»*. Об этом сообщило РИА «Новости».

«„Азов“* занимает жилые дома, бьют людей, не выпускают из домов. Бьют прикладами», — рассказал в интервью Боннель один из жителей востока Украины.

Мужчина добавил, что ему удалось выбраться из Мариуполя тайком — по берегу Азовского моря. Другими способами выйти из города было невозможно.

«Батальон „Азов“* не позволяет ни пройти, ни поехать. Я лично знаю человека, которому просто не дали выйти», — сказал очевидец.

Еще одна жительница Мариуполя рассказала, что была не в курсе открытия гуманитарных коридоров. Она также отметила, что военные Украины ставят технику во дворах домов.

Ранее политолог Владимир Карасев предположил, что бойцы «Азова»* погибнут в подвалах «Азовстали» из-за решения обменивать пленных на продукты и медикаменты. Россия готова пойти на их условия, однако важно удостовериться в том, что людей действительно отпустят на свободу.

*«Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.