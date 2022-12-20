20 декабря 2022, 16:09
Французский суд оштрафовал Apple на миллион евро
AFP: суд Парижа оштрафовал Apple на миллион евро за навязывание условий разработчикам
Парижский суд оштрафовал американскую компанию Apple на миллион евро за навязывание разработчикам приложений «несбалансированных условий». Об этом написало агентство Agence France-Presse.
Суд решил, что отсутствие права разработчиков оспорить блокировку приложения на платформе или изменить условия договора с Apple является фактом экономической и правовой незащищенности программистов.
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Иск против Apple в 2017 году подал французский министр финансов, экономики, цифрового и промышленного суверенитета Брюно Ле Мэром. Он обвинил корпорацию в одностороннем изменении контрактов разработчиков и повышенном сборе за продажу утилит на своем сервисе.
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В марте французский суд также оштрафовал компанию Google на два миллиона евро. От корпорации потребовали изменить семь пунктов соглашения о распространении приложений в онлайн-магазине App Store.
В октябре Федеральная антимонопольная служба России завела дело против Apple за отсутствие информации об альтернативных способах оплаты сервисов.
Суд
Apple
Франция
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