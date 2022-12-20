Мир 20 декабря 2022, 16:09 Французский суд оштрафовал Apple на миллион евро AFP: суд Парижа оштрафовал Apple на миллион евро за навязывание условий разработчикам

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Парижский суд оштрафовал американскую компанию Apple на миллион евро за навязывание разработчикам приложений «несбалансированных условий». Об этом написало агентство Agence France-Presse.

Суд решил, что отсутствие права разработчиков оспорить блокировку приложения на платформе или изменить условия договора с Apple является фактом экономической и правовой незащищенности программистов.

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Иск против Apple в 2017 году подал французский министр финансов, экономики, цифрового и промышленного суверенитета Брюно Ле Мэром. Он обвинил корпорацию в одностороннем изменении контрактов разработчиков и повышенном сборе за продажу утилит на своем сервисе.

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В марте французский суд также оштрафовал компанию Google на два миллиона евро. От корпорации потребовали изменить семь пунктов соглашения о распространении приложений в онлайн-магазине App Store.

В октябре Федеральная антимонопольная служба России завела дело против Apple за отсутствие информации об альтернативных способах оплаты сервисов.